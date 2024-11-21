2024-11-21 15:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

حدد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس، موعد افتتاح مدخل بغداد ـ موصل، فيما أشار الى أنه سيؤثث بالتشجير وكاميرات المراقبة.

وقال العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن متابعة مدخل بغداد ـ موصل الذي يتكون من مقطعين وبمسافة 33 كيلو متراً عن محافظة بغداد والذي شرعنا بإعادة تأهيله وتطويره وتوسعته بعد ما كان المشروع تطويراً فقط".

وأضاف أن "المشروع يحتوي على 8 ممرات موزعة بين جانبين وكل ‫جانب فيه يحتوي على أربعة ممرات بعرض 16 متراً وعليه 17 جسر مشاة، تم إنجاز ما يقارب 15 جسراً منها الى الان والباقي قيد الإنجاز، ومنها 4 جسور تقاطعات للسيارات".

وأشار الى أن "الطريق سيؤثث بالتشجير وكاميرات مراقبة وإضاءة لحافات ومقتربات الطريق بحيث يكون المدخل لائقاً لحركة الدخول إلى بغداد أو الخروج منها".

وأكمل أن "20 كانون الاول سنفتتح المقطع الأول من هذا الطريق وبعده نكمل الباقي".







