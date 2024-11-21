الديوانية: نسبة إنجاز العمل من التعداد السكاني وصلت إلى 80% حتى الآن

2024-11-21 15:35:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاوي

أعلنت محافظة الديوانية ،اليوم الخميس، عن تحقيق نسبة إنجاز متقدمة من التعداد السكاني وصلت إلى 80% حتى الآن.

وقالت المشرف المركزي للتعداد السكاني في الديوانية، أغادير فاضل حمزة ، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "فرقنا الميدانية انتشرت في مركز المحافظة والأقضية والنواحي لليوم الثاني على التوالي منذ الصباح وإلى هذه اللحظة".

وأضافت أن "نسبة إنجاز العمل وصلت إلى 80% حتى الآن".