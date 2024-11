2024-11-21 15:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن النائب الأول لمحافظ ذي قار، رزاق كشيش، عن اكتمال عملية التعداد السكاني في قضاء الفجر بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في قضاء الشطرة 95%، مع استمرار العمل في بقية الوحدات الإدارية بالمحافظة. وأكد كشيش في تصريح لإذاعة الناصرية المحلية أن الفرق الميدانية تعمل بجهود مكثفة لاستكمال...

The post النائب الاول لمحافظ ذي قار: اكتمال التعداد السكاني في الفجر بنسبة 100% والشطرة تصل إلى 95% appeared first on شبكة اخبار الناصرية.