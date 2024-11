إحصاء ذي قار: إنجاز 70% من عملية التعداد السكاني

2024-11-21 15:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت مديرية إحصاء ذي قار، ظهر اليوم، عن تحقيق 70% من إنجاز عمليات التعداد السكاني والمساكن في عموم المحافظة، مع استمرار العمل بوتيرة متسارعة للوصول إلى مراحل متقدمة من المشروع. وقال مدير الإحصاء خالد فرحان لشبكة أخبار الناصرية، إن فرق التعداد الميدانية التي تضم أكثر من 6 آلاف...

