محافظ نينوى: وصول نسبة الإحصاء في المحافظة لـ95%‎

2024-11-21

نينوى/ عراق اوبزيرفر أكد محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، اليوم الخميس، أن نسبة الإحصاء وصلت لـ95%‎، فيما لفت إلى أنه سيتم الانتهاء من التعداد بعد ساعات قليلة. وقالت اللجنة الإعلامية للتعداد السكاني العام للوكالة الرسمية وتابعته عراق اوبزيرفر: إن “محافظ نينوى أعلن من داخل غرفة عمليات العد والاحصاء عن وصول نسبة الإحصاء في محافظة نينوى لـ …

