اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةعراق اوبزيرفراخبار العراق السياسية › السوداني يتلقى مكالمة من بوتين.. هذا ما دار في الاتصال

السوداني يتلقى مكالمة من بوتين.. هذا ما دار في الاتصال

السوداني يتلقى مكالمة من بوتين.. هذا ما دار في الاتصال
السوداني يتلقى مكالمة من بوتين.. هذا ما دار في الاتصال
2024-11-21 15:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحرب في المنطقة والتنسيق لاستقرار أسعار النفط. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”. واوضح، انه “جرى خلال الاتصال بحث العلاقات المشتركة …

The post السوداني يتلقى مكالمة من بوتين.. هذا ما دار في الاتصال first appeared on Observer Iraq.

السوداني يتلقى مكالمة من بوتين.. هذا ما دار في الاتصال

واصل المتابعة على عراق اوبزيرفر