السوداني يتلقى مكالمة من بوتين.. هذا ما دار في الاتصال

2024-11-21 15:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحرب في المنطقة والتنسيق لاستقرار أسعار النفط. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”. واوضح، انه “جرى خلال الاتصال بحث العلاقات المشتركة …

