السامرائي يبحث مع الصفدي في الأردن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

2024-11-21 17:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مع رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال تحالف العزم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السامرائي التقى الصفدي في العاصمة الأردنية عمّان"، مبينا أن "اللقاء تناول جملة من القضايا الثنائية والإقليمية".

وقدم السامرائي في مستهل اللقاء، بحسب البيان، "التهاني للصفدي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأردني"، مشيداً "بدوره في تعزيز التعاون البرلماني العربي".

وأوضح البيان، أن "الجانبين تطرقا إلى العلاقات الثنائية بين العراق والأردن"، فيما اكدا على "ضرورة تعزيزها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين".

وتابع: "كما ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث شدّدا على أهمية توحيد الموقف العربي والعمل المشترك لإيقاف الحرب المستمرة على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وضرورة تحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة".



