بعد التحقيق معهم .. الإفراج عن 300 ضابط ومنتسب من شرطة كركوك

2024-11-21 17:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، أن وزارة الداخلية أفرجت عن 300 ضابط ومنتسب جرى توقيفهم والتحقيق معهم في بغداد على خلفية أمور تتعلق بعمل السيطرات في المحافظة.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية أفرجت عن 300 ضابط وشرطي من شؤون السيطرات في شرطة كركوك كانت قد استدعتهم يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم احتجازهم في مقر الوزارة لغرض التحقيق معهم في موضوع يتعلق بعمل السيطرات الخارجية في كركوك".

وأضاف المصدر أن" الداخلية أبقت على 20 بين ضابط ومنتسب لإكمال التحقيقات والمفرج عنهم 300 عادوا الى كركوك ومواقع عملهم بعد التحقيق معهم".

ولم يكشف المصدر الأسباب التي دعت الداخلية لاستدعاء أولئك الضباط والمنتسبين من شؤون السيطرات في شرطة كركوك مكتفيا بالقول "الاستدعاء يتعلق بمهام عملهم في السيطرات".

وكانت الجبهة التركمانية العراقية دعت امس الاربعاء وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت إلى اعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات (چيمن، دارمان، التون كوبري) المحاذية الى محافظتي أربيل والسليمانية، وذلك قبل يوم واحد فقط من إجراء التعداد العام للسكان.