2024-11-21 17:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مقرّ قيادة قوات الحدود في بغداد. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني زار مقرّ قيادة قوات الحدود في بغداد”.

