2024-11-21 17:18:04 - المصدر: ايشان

“احنة مثل السمج.. مأكولين مذمومين”، هكذا بدأ أحد منتسبي الأجهزة الأمنية حديثه لمنصة “إيشان” ليتحدث بلسان الآلاف من زملائه المنتسبين من الذين يعيشون حالة “الإنذار القصوى”، في كل مناسبة دينية وسياسية وأمنية وشعبية، دون أن يتم إنصافهم أو تعويضهم حتى، ليبقوا بمعاناة “قطع الإجازة وعدم إيجاد البديل” وأيضاً يعيشون مرارة “تركهم بلا أي امتيازات”. “نريد […]

ظهرت المقالة رجال “الحق الضائع”.. المغصوبة حقوقهم يناشدون: نبقى في الشارع بالمناسبات.. لا امتيازات ولا تعويض أولاً على ايشان.



