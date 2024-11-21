2024-11-21 17:18:04 - المصدر: ايشان

في الدقيقة الأولى من يوم أمس الأربعاء، دخل حظر التجوال حيز التنفيذ في عموم البلاد ومن ضمنها محافظات إقليم كردستان، فيما دخلت القطعات الامنية حالة الانذار القصوى (ج) وبدأت بالانتشار في جميع مناطق البلاد. ورغم أن السلطات تعهدت بتسهيل عمل الفئات المشمولة بالاستثناء خلال الحظر خاصة العجلات الحوضية الخاصة بنقل الوقود التي تحمل تأشيرة حركة، […]

ظهرت المقالة مواطنون يتساءلون: ما جدوى فرض حظر التجوال خلال التعداد السكاني؟ أولاً على ايشان.



