(الدفاع) التركية تعلن تحييد 34 "إرهابيا" خلال أسبوع

2024-11-21 18:00:05 - المصدر: كونا

أنقرة - 21 - 11 (كونا) -— أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس تحييد 34 "إرهابيا" في عمليات نفذتها قواتها خلال اسبوع شمالي العراق وسوريا.جاء ذلك في إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك بالعاصمة أنقرة قال فيها ان اجمالي عدد "الإرهابيين" الذين جرى تحييدهم منذ بداية العام الجاري بلغ 2539 إرهابيا.وأشار إلى فرار إرهابيين اثنين من معسكرات تنظيم "بي كي كي" شمال العراق خلال الأسبوع الأخير وتسليم نفسيهما لمخفر حدودي تركي مع العراق.وتنفذ تركيا عمليات ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران. (النهاية) ا ع س / ن س ع