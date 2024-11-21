صادرات الغاز الإيراني إلى العراق تتراجع.. وهذا موقف الضخ من تركمانستان

2024-11-21 18:00:06 - المصدر: الطاقة

تراجعت صادرات الغاز الإيراني إلى العراق بصورة ملحوظة خلال الأيام الماضية، في وقت تستعد فيه بغداد لذروة الطلب الشتوي بالتزامن مع أزمة انقطاعات للكهرباء في طهران. وكشفت وزارة الكهرباء العراقية، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن إمدادات الغاز من إيران انخفضت اليوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 7 ملايين متر مكعب …

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