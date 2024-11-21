اندلاع حريق داخل محل تجاري في "شورجة" كركوك

2024-11-21 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر فيالدفاع المدني في كركوك، مساء الخميس، بنشوب حريق داخل محل تجاري في أحد مجمعات الأسواقالتجارية وسط المحافظة، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني منعت النيران من الانتقال إلىالمحال الأخرى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفقنيوز، بأن "حريقاً وقع في محل صغير داخل حي الشورجة وسط كركوك وأن نيران كادتالعبور الى المحال التجارية الواقعة بجواره، لكن سرعة استجابة فرق الدفاع المدنيومنعت من امتداد الحريق".

وأضاف المصدر، أن فرقالدفاع المدني سيطرت فيما بعد على الحريق، وطلبت من الأدلة فتح تحقيق بالحادثة".