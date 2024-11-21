2024-11-21 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشّر مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان بمحافظة ذي قار داخل عبدالحسين، يوم الخميس، "خللاً" بعملية التعداد السكاني، لافتاً إلى أن فرق التعداد لم تصل الى بعض المناطق.

وقال عبد الحسين لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب المفوضية تلقي العديد من الشكاوى التي تشير إلى ان بعض المناطق وخاصة في مراكز المحافظة والاقضية والنواحي لم تصلها فرق التعداد السكاني العام".

وأوضح أن "الرقم الذي خصصته الحكومة المركزية للتواصل بشأن عدم وصول فرق التعداد السكاني، لم يعمل ولم يستقبل اي اتصال واحد من أبناء المحافظة لغاية الآن".

وتابع عبدالحسين، أن "هذه الأعمال تُغيّب حقوق أبناء المحافظة في المستقبل فيما يتعلق بالمؤشرات الإيجابية للتعداد السكاني العام".

وفي وقت سابق من هذا اليوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن الوزارة ستعلن عن النتائج الاولية للتعداد العام للسكان الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه "سيتم الإعلان النتائج الاولية بعد جمع البيانات وتدقيقها وسيكون ذلك في الأسبوع المقبل اما يوم الاحد او الاثنين، مؤكدا أن الإعلان سيكون في مؤتمر صحفي رسمي، ويتضمن نتائج عدد سكان العراق، وعدد سكان كل محافظة، وعدد الذكور والإناث والفئات العمرية.

ومنذ اليوم الأول للتعداد، والذي بدأ أمس الأربعاء 20 تشرين الثاني، سادت أجواء هادئة في مختلف مناطق العراق ترافقها إجراءات أمنية مشددة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دعا المواطنين إلى التعاون مع فرق التعداد لضمان نجاح العملية، مؤكدًا أن التعداد يعد خطوة حاسمة نحو تحسين الخدمات وتخطيط المشاريع المستقبلية.