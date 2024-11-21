محافظو ديالى ونينوى وكركوك يعلنون انجاز التعداد العام للسكان بنسبة 100‎%‎

2024-11-21 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ ديالى عدنان الشمري، يوم الخميس، انجاز التعداد السكاني في المحافظة بنسبة 100%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الشمري مع قائد عمليات ديالى اللواء الركن اكرم صدام وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال الشمري خلال المؤتمر، إنه "بخصوص المناطق المتنازع عليها تم التعامل معها بحذر، ومن لم يكن له وجود حقيقي او منزل لم يتم تسجيله بالتعداد".

من جهته أكد اللواء صدام في المؤتمر، أنه سيتم رفع حظر التجوال قبل الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل وذلك عقب إكمال إجراءات التعداد.

وأضاف أن الالتزام بحظر التجوال كان ممتازا، ولم تسجل اي خروقات.

من ناحيته؛ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل إنجاز التعداد السكاني في المحافظة بنسبة 100%، فيما أكد نينوى تصدرت المحافظات العراقية في إنجاز عملية التعداد.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "محافظة نينوى هي أولى المحافظات العراقية التي أنجزت عملية التعداد السكاني حيث بلغت نسبة العد 100%"، مشيرا إلى أن الإعلان النهائي عن إكمال التعداد في المحافظات العراقية سيكون من قبل المركز الوطني للتعداد في العاصمة بغداد.

وأضاف الدخيل: أن "عملية التعداد في مرحلتها الثانية تم الانتهاء منها"، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة سيتم المباشرة بها خلال اليومين المقبلين.

وأوضح أن حظر التجوال المفروض حاليا هو حظر إداري وليس أمني، منوها إلى أن الأهالي في نينوى قدموا صورة إيجابية في التعاون مع موضوع التعداد من أجل إنجاحه كونه مهمة وطنية تعتمد عليها عملية التنمية والتخطيط خلال السنوات المقبلة.

وبين أن نينوى حققت نجاحا كبيرا في ملف التعداد رغم المساحة الكبيرة للمحافظة وتداخل الكثير من مناطقها مع إقليم كردستان وكثيرة عدد السكان فيها.

كما أعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، يوم الخميس، أن ناحية شوان هي اول ناحية في كركوك أنجزت أعمال التعداد بنسبة 100% وأن عملية التعداد في المحافظة لم تشهد أي خرق.

فيما اكد مدير إحصاء كركوك مصطفى أكرم، يوم الخميس، أن نسبة المشاركة في التعداد السكاني في المحافظة بلغت أكثر من 90%، مشيرًا إلى أن النسبة في تصاعد مستمر بفضل التعاون الكبير من قبل المواطنين.

وقال مصطفى أثناء زيارته الى ناحية شوان إن "ناحية شوان هي اول ناحية أنجزت بصورة كاملة عملية التعداد السكاني وما يتعلق فيها وأن التعداد السكاني في كركوك لم يسجل أي مشكلة وخرق وعملية التعداد تسير بشكل جيد".

وفي السياق؛ قال مدير احصاء كركوك مصطفى أكرم لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التعداد مستمرة بنجاح مميز من خلال فرق العدائين المنتشرين في عموم محافظة كركوك، وأن نسبة المشاركة لغاية ظهر اليوم بلغت اكثر 90%".

وأضاف أن "العدادين مستمرين في إنجاز المهام الموكلة إليهم، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة بعد إجراء آخر تدقيق لهذه النسبة".

أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة كركوك ريبوار طه، يوم الخميس، أن عدد السكان في المحافظة وفقا للتعداد العام للسكان يصل الى قرابة مليون و900 ألف نسمة.