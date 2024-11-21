2024-11-21 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الخميس، (21 تشرين الثاني 2024)، الأنباء عن تمديد حظر التجوال الخاص باجراء التعداد العام للسكان.

وأكد قائد عمليات بغداد في في تصريح تابعه "بغداد اليوم"، أن "حظر التجوال سيرفع بعد الساعة 12 ليلاً وفقًا لتوجيهات اللجنة العليا".

وكان حظر التجوال للتعداد السكاني قد دخل حيز التنفيذ في العراق في منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء على ان ينتهي بنفس الساعة من ليلة اليوم في عموم العراق.

وانطلقت في العراق، أمس الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، الذي سيستمر حتى منتصف ليل اليوم الخميس.