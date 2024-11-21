نينوى.. استمرار عملية التعداد السكاني بشكل منتظم ومن دون معوقات

2024-11-21 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- نينوى

أكدت مسؤولة التعداد السكاني في سهل نينوى رائدة نوري، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، أن عملية التعداد تسير بشكل منتظم في يومها الثاني.

وقالت نوري في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "عملية التعداد السكاني تجري بشكل منتظم دون عراقيل، وهناك تعاون كبير من المواطنين والحظر سهل عملنا بشكل كبير ولا توجد أي معوقات".

وأضافت أنه "قمنا خلال اليومين بتثبيت بيانات المواطنين، والتأكد من الإضافات أو من حصول وفيات، خلال الأيام الماضية وقمنا بحصر الأعداد وهنالك تعاون من جميع المكونات التي تسكن في سهل نينوى".

وانطلقت يوم أمس الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، حيث شمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس.



