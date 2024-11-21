التخطيط تعلق على عدم زيارة فرق التعداد لأسر عراقية مع بقاء ساعات لانتهاء الحظر

2024-11-21 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علقت وزارة التخطيط العراقية، مساء اليوم الخميس، (21 تشرين الثاني 2025) على عدم زيارة بعض الأسر العراقية من قبل الفرق الجوالة الخاصة بالتعداد السكاني، لغاية الآن.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لـ"بغداد اليوم"، "خلال الأيام القليلة الماضية تمت زيارة أغلب الأسر العراقية وتم ادخال بياناتهم والمعلومات الأساسية، والآن يجب ان تصل الفرق الجوالة المختصة الى جميع الاسر خلال الساعات المقبلة".

وأضاف الهنداوي، انه "في حال تعذر الوصول الى بعض الأسر في بغداد وأي محافظة أخرى، فعملية التعداد ستبقى مستمرة ومتواصلة الى يوم 10 كانون الأول المقبل، لكن الأغلب دخلت بياناتهم الأساسية وما تبقى فقط ملئ الاستمارة التي فيها معلومات عن خصاص الصحة وخصائص التعليم والسكن وغيرها".

وكان عدد من المواطنون في مناطق العاصمة بغداد، ابدوا اليوم الخميس، استغرابهم من عدم زيارة فرق التعداد السكاني لمنازلهم رغم بقاء ساعات على انتهاء حظر التجوال.

وقال عدد منهم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فرق التعداد السكاني الجوالة لم تطرق أبوابنا للإحصاء، رغم اننا باقون بمنازلنا وملتزمون بقرار حظر التجوال الذي بدأ ليل الثلاثاء، ورغم قرب انتهاء الحظر لم تصلنا فرق التعداد السكاني".

وتساءلوا عن "الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم زيارة الفرق الجوالة لمنازلهم لغرض اجراء التعداد السكاني وهل سيتم زيارتهم في أوقات لاحقة أم لا، وهل انتهت عملية التعداد السكاني، أم ستكون هناك جولات جديدة؟".

وانطلقت في العراق، الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، الذي سيستمر حتى منتصف ليل اليوم الخميس.



