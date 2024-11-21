العراق يدعو العرب إلى اجتماع طارئ لمواجهة تهديدات إسرائيل

2024-11-21 19:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدمت الحكومة العراقية، يوم الخميس، طلباً إلى مجلسجامعة الدول العربية، لعقد جلسة طارئة على مستوى المندوبين الدائمين لمواجهة التهديداتالإسرائيلية.

جاء ذلك، عبر المندوبية العراقية الدائمة لدى جامعة الدولالعربية، وتضمن الطلب أن تهديدات إسرائيل تكمن في الرسالة الموجهة منها إلى مجلسالأمن والتي تحاول من خلالها توسيع ممارساتها العدوانية في المنطقة بما فيهاالعراق.

وكان القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني،وجه اول امس الثلاثاء، الأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطارسيطرة الدولة، وذلك بعد التهديدات الاسرائيلية باستهداف العراق.

وحمّل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين،18 تشرين الثاني الجاري، الحكومة العراقية مسؤولية "كل ما يحدث علىأراضيها"، مشددا على أن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن النفس.