اعتقال متهمين بسرقة 25 دراجة نارية في أربيل

2024-11-21 19:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، عاصمة إقليمكوردستان، مساء الخميس، اعتقال متهمين قاما بسرقة أكثر من 25 دراجة نارية من أماكنومحلات مختلفة وقاما بتغييرها وبيعها.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تمكنتمن اعتقال المتهمين (م.م.س) و(م.ل.س) قاما بسرقة أكثر من 25 دراجة نارية من أماكنمختلفة من مدينة اربيل، وقاما باجراء تغييرات عليها وبيعها لأشخاص آخرين.

وأوضح البيان، أن "المديرية قامت بفتح ملف للتحقيقمع المتهمين وفقا للمادة 446 من قانون العقوبات وتم تسليمهما الى المحكمة"،محذراً الاشخاص الذين يتعاملون في بيع وشراء الاشياء المسروقة وخصوصا الدراجاتالنارية بـ"عقوبات قانونية".