2024-11-21 19:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، القاء القبض على متهمين اثنين قاما ليلة أمس بإطلاق النار عشوائياً.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها ألقت القبض على المتهمين (ز. ح. و) و (ع. س. م) اللذين قاما ليلة امس في شارع 60 وسط اربيل بإطلاق النار عشوائيا"، موضحا أنه "بعد التحقيق والمتابعة من قبل المديرية تبين أن المتهمين قاما من داخل سيارة اجرة (تاكسي) كانا يستقلانها بإطلاق النار بشكل عشوائي فأصابت رصاصة منها نافذة في أحد الأبراج السكنية".

واضاف البيان انه "بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تم إلقاء القبض على المتهمين المذكورين، لافتا الى "رفع قضيتهما إلى القضاء".

وطمأن البيان المواطنين بأن أي شخص يحاول الإخلال بالأمن في أربيل سيتم تقديمه إلى المحكمة.