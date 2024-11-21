بطؤ في إحصاء "الغجر" ببقعة عراقية (صور)

2024-11-21 19:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مختار مجمع رزكاري في محافظة دهوك، يونسطاهر، يوم الخميس، عن بطئ في عملية تعداد السكان في المجمع الذي تقطنه أكثر من 650عائلة، فيما دعا حكومة إقليم كوردستان، إلى التدخل الفوري لحل المشكلات التي تعيقتسجيلهم.

وقال طاهر، لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات تسجيلالسكان في المجمع الواقع جنوب محافظة دهوك والذي تقطنه عائلات من الغجر تسيربوتيرة بطيئة للغاية"، موضحاً أن "من صل 650 عائلة تقيم في المجمع لميتم تسجيل سوى 150 عائلة منذ انطلاق العملية صباح امس وحتى الآن".

وأضاف أن "فريق الإحصاء الميداني الذي بدأ العمل فيالمجمع كان يضم شخصين فقط قبل أن ينضم اليهم اثنان اخران اليوم"، مشيراً إلى أن"الفريق واجه مشكلات تقنية تتعلق بتعطل الاجهزة اللوحية المستخدمة في عمليةالتسجيل".

وأكد المختار، أن سكان المجمع ملتزمون تماما بالتعليماتالصادرة من السلطات وانهم ما زالوا داخل منازلهم في انتظار دورهم لتسجيل اسمائهمومع ذلك فان عملية ااحصاء لم تشمل حتى الان جميع السكان مما اثار حالة من القلقبينهم".

ولفت طاهر، إلى أن جميع سكان المجمع يمتلكون بطاقات وطنيةواوراق ثبوتية أخرى تثبت هوياتهم القانونية"، داعيا حكومة اقليم كوردستان إلى"التدخل الفوري لحل المشكلات التي تعيق تسجيل اسمائهم وضمان استكمال عمليةالاحصاء بشكل عادل ومنظم".