المشهداني يرحب بقرار اعتقال نتنياهو وغالانت

2024-11-21 19:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رحب رئيس البرلمان محمود المشهداني، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت مجرمي حرب.

وقال المشهداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إننا في العراق نرحب ترحيبًا كبيرا، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، اعتبار رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت مجرمي حرب وإصدار مذكرات قبض بحقهما ملزمة وقانونية لما ارتكباه من جرائم حرب وإبادة ضد أهلنا في غزة، بعد السابع من أكتوبر 2023".

وعد "هذا القرار وإن كان خطوة رمزية إلا أنه يمثل بصيص أمل نحو تحقيق العدالة الدولية ضد كافة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية والتهجير والتجويع والاعدام غير القانوني، بحق الإنسانية"، مبيناً أن "دماء الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء الذين قضوا في غزة حرقا وجوعا وتهجيرا وإعدامات تعسفية، لن تذهب هدرًا، وقرار المحكمة يعكس مسؤولية المجتمع الدولي والقانون الدولي تجاه محاسبة الجناة من الصهاينة الذين مارسوا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة وفي لبنان".

وتابع المشهداني "نشد على أيدي الدول الموقعة على ميثاق روما بضرورة احترام قرارات المحكمة وتنفيذ مذكرات القبض بحق هؤلاء المجرمين، لأن ذلك يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام العالم بمبادئ العدالة والقانون الدولي، لن تتحقق العدالة الكاملة إلا بمحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الفلسطينيين واللبنانيين المظلومين، والعمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين وسياساته العنصرية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وسوف لن يهدأ لنا بال حتى نراهما خلف القضبان".