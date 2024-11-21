إحصاء كربلاء المقدسة: إنجاز 90% من أعمال فرق التعداد حتى الآن

2024-11-21 19:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت مديرية إحصاء كربلاء المقدسة، مساء اليوم الخميس، إنجاز 90% من أعمال فرق التعداد حتى الآن.وقال مدير إحصاء كربلاء المقدسة عباس المسعودي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "نسبة إنجاز أعمال فرق التعداد في المحافظة وصلت الى أكثر من 90‎%‎ حتى الساعة".وأضاف "أطمئن المواطنين الذين لم تصلهم فرق العد بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد وصولهم وأخذ البيانات والمعلومات منهم، وجميع مناطق المحافظة مشمولة بالتعداد ولا تستثنى أي منطقة مهما كانت بعيدة أو نائية".