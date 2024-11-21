النجف الأشرف.. نسبة إنجاز التعداد تصل إلى 91 ‎%‎ ولا مشاكل فنية

2024-11-21 19:40:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانأكدت حكومة النجف المحلية، اليوم الخميس، عدم حصول مشاكل تقنية في أجهزة باحثي التعداد، فيما أعلنت مديرية الإحصاء بالمحافظة وصول نسبة الإنجاز إلى 91% بعد ظهر اليوم.وقال محافظ النجف يوسف كناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا توجد أي مشكلة في الأجهزة الخاصة بالباحثين، وجميعها تعمل بطريقة منظمة"، موضحا، أن "الباحثين سيصلون لجميع العوائل في المحافظة".ودعا كناوي المواطنين إلى بذل المزيد من التعاون مع الباحثين؛ لإنجاح عملية التعداد السكاني في المحافظة.من جانبه، أعلن مدير إحصاء محافظة النجف الأشرف حسام الدين أحمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نسبة التعداد السكاني حتى هذه اللحظة وصلت إلى 91 ‎%‎"، مبينا، أن "الساعات المقبلة ستشهد شمول جميع العوائل بالتعداد السكاني".وبشأن النقص الحاصل في أعداد الباحثين، أكد أحمد، أنه "تم تعويض العدد من خلال نزول جميع المديرين والمعاونين مع الباحثين، وهنالك استنفار تام".