2024-11-21 19:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، إن حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني سيرفع بعد الساعة 12 ليلاً ولا يوجد قرار بتمديده.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "حسب توجيهات اللجنة العليا فان حظر التجوال سيرفع بعد الساعة 12 ليلاً"، لافتا الى أن "خطة فرض حظر التجوال حققت نجاحها بفضل تعاون المواطنين".وأضاف: "وفرنا الحماية لجميع العدادين في داخل العاصمة وخارجها ولا يوجد قرار بتمديد الحظر حتى الآن".

وأشار التميمي إلى أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أثنى على خطة تأمين أجواء التعداد والتزام الأهالي العالي بحظر التجوال".

وأجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الخميس، جولة في مناطق مختلفة من مدينة بغداد، بجانبيها الكرخ والرصافة، تابع فيها تنفيذ حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد العام للسكّان والمساكن في العراق، كما تابع سير التنفيذ في عدد من مواقع المشاريع الخدمية.