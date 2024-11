2024-11-21 20:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، تأثر العراق بكتلة هوائية من أصل قطبي بدءاً من الأسبوع المقبل. ويشير تقرير الأنواء الجوية، تلقته (المدى)، الى "وصول كتلة هوائية من أصل قطبي تندفع نحو أجواء البلاد بداية الأسبوع المقبل والتوقعات تشير الى ان تأثيرها سيشمل كافة المدن ما بين هطول زخات امطار متفاوتة […]

The post بدءاً من الأسبوع المقبل.. العراق يتأثر بكتلة هوائية من أصل قطبي appeared first on جريدة المدى.