2024-11-21 20:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر رحبت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي قبض بحق رئيس وزراء “اسرائيل” بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “الحكومة العراقية تثمن الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ رئيس …

The post الحكومة العراقية تبدي موقفاً من اصدار مذكرتي قبض بحق نتنياهو وغالانت first appeared on Observer Iraq.