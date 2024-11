عاجل| العراق يطلب جلسة عاجلة للجامعة العربية بشأن التهديدات الاسرائيلية

2024-11-21 20:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قدمت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، طلباً لعقد جلسة لمجلس الجامعة العربية لمواجهة تهديدات “اسرائيل”. وتقدمت المندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية تقدمت بطلب من الحكومة العراقية لعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الاعضاء فى الجامعة لمواجهة تهديدات “اسرائيل”. وتضمنت الرسالة التهديدات الموجهة من الكيان الصهيوني …

