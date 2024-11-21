النجف تقدم طلبا لتمديد التعداد السكاني يوم واحد

2024-11-21 21:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يعتزم رئيس مجلس محافظة النجف، حسين العيساوي، اليوم الخميس، (21 تشرين الثاني 2024)، المطالبة بتمديد فترة التعداد السكاني في المحافظة ليوم واحد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس المجلس، تلقته "بغداد اليوم"، ان العيساوي "سيطلب بتمديد التعداد في محافظة النجف يوم واحد لتمكن الفرق الميدانية اكمال عملية التعداد".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت بوقت سابق اليوم الخميس، انها ستحسم بعد الساعة العاشرة مساءً، إتخاذ القرار النهائي بشأن رفع حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني من عدمه.

وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "لم يتم إتخاذ القرار النهائي بشأن رفع حظر التجوال من عدمه والخاص بإجراء عملية التعداد حتى الآن".

وأوضح، ان "القرار في هذا الأمر يخضع لتقديرات وزارة التخطيط وسيتم إعلام المواطنين بعد الساعة العاشرة مساءً بالقرار النهائي".

وكان حظر التجوال للتعداد السكاني قد دخل حيز التنفيذ في العراق في منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء على ان ينتهي بنفس الساعة من ليلة اليوم في عموم العراق.

وانطلقت في العراق، أمس الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، الذي سيستمر حتى منتصف ليل اليوم الخميس.







