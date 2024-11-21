محافظ النجف يطالب بتمديد التعداد في المحافظة

2024-11-21 21:25:09 - المصدر: الفرات نيوز

محافظ النجف يوسف كناوي:

نسبة متقدمة في التعداد السكاني بالنجف لكن دون مستوى الطموح وهناك مشاكل في قضاء الكوفة وجزء من مركز النجف وصحراء الحيدرية

نطالب بالتمديد لحين تغطية كافة المحافظة

فتح مركزين لاستقبال المواطنين التي لم تزرها الفرق الجوالة هناك عقوبات بحق عدد من العدادين والمشرفين الذين تخاذلوا في تأدية الواجب وهناك مكآفات لمن انجز المهمة

رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي

المخاوف التي شخصها مجلس المحافظة بخصوص التعداد تحققت خلال سير العملية

بسبب عدم دقة البيانات وترتب عليها قلة الباحثين وانعكس عدم امكانية الباحثين في الكوفة ومركز النجف لحصر الاعداد لكن بسبب كثرة عدد السكان

الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي تطالب بتمديد التعداد مع الحظر ليوم اضافي