2024-11-21 21:35:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى رفضت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الخميس، التعليق على الجدل الدائر دول دخول مواطنين كرد قادمين من إقليم كردستان، إلى المحافظة، عشية إجراء التعداد السكاني العام في العراق، ما أثار استياء أطراف في المحافظة. وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، عامر النوري، إن "مسألة دخول المواطنين إلى محافظة كركوك لا تتعلّق بمديرية الشرطة"، و"شرطة […]

The post جدل حول دخول مواطنين كرد إلى كركوك قبل التعداد السكاني.. ما القصة؟ appeared first on جريدة المدى.