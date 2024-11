تحذير من عاصفة ترابية شديدة في هذا الموعد

2024-11-21 21:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى حذر المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الخميس، من عاصفة ترابية شديدة تضرب العراق مساء يوم الاحد. وقال السلامي في تدوينة تابعتها (المدى)، إنه "مع بداية تأثير الكتلة القطبية الباردة وبسبب الفروق الحرارية يتوقع أن تشكل موجة غبار كثيفة مساء يوم الاحد جهة الانبار". وأضاف أن "الموجة ستنحدر مع الرياح الشمالية الغربية نحو مدن […]

