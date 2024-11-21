أول موقف رسمي بشأن اعتقال ضباط في كركوك

2024-11-21 23:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية العراقية، مساء الخميس، اعتقالأكثر من 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات كركوك بينهم مدير السيطرات والمرابطات فيالمحافظة لأسباب مجهولة.

وفندت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ما تداولتهبعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بهذا الصدد، ومحاولة بعض الجهات ربطهابعملية التعداد السكاني.

وأوضحت أن "هذا الموضوع ليس له علاقة بعملية التعدادالسكاني وإنما جاء على خلفية قضايا تنظيمية وادارية والبعض الآخر تحقيقية من قبلوزارة الداخلية التي حقتت مع 18 ضابطا ومنتسبا ثبت بحقهم قضايا فساد مالي فيالسيطرات وقد تم توقيفهم".

وأضافت الوزارة، أن "السيطرات في محافظة كركوك يتواجدفيها ضباط ومنتسبون يقومون بواجباتهم بشكل اعتيادي وفق السياقات المعتمدة"،مؤكدة رفضها "كيل الاتهامات لها وتحتفظ بحقها في إتخاذ الإجراءات القانونيةبحق من يحاول تزيف الحقائق او التدخل في عملها القانوني والإداري".