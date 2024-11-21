2024-11-21 23:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلنت وزارة الداخلية توقيف 18 ضابطا ومنتسبا ثبت بحقهم قضايا فساد مالي في سيطرات كركوك.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تنفي ماتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن (اعتقال اكثر من 320 ضابطا ومنتسبا من سيطرات كركوك بينهم مدير السيطرات والمرابطات في المحافظة لأسباب مجهولة) وقد حاول البعض ربطها بعملية التعداد السكاني".واوضحت الوزارة، ان "هذا الموضوع ليس له علاقة بعملية التعداد السكاني وإنما جاء على خلفية قضايا تنظيمية وادارية والبعض الاخر تحقيقية من قبل وزارة الداخلية التي حققت مع 18 ضابطا ومنتسبا ثبت بحقهم قضايا فساد مالي في السيطرات وقد تم توقيفهم "، مؤكدة ان "السيطرات في محافظة كركوك يتواجد فيها ضباط ومنتسبين يقومون بواجباتهم بشكل اعتيادي وفق السياقات المعتمدة".وأشارت إلى انها "ترفض كيل الاتهامات لها وتحتفظ بحقها في إتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يحاول تزييف الحقائق او التدخل في عملها القانوني والإداري".