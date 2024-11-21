توجيه عاجل من السوداني بشأن التعداد السكاني

2024-11-21 23:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (21 تشرين الثاني 2024)، فرق التعداد العاملة على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم العراق، باستكمال عملية التعداد يوم غد الجمعة.

كما حث السوداني بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، "المواطنين كافة على إبداء التعاون التام مع الفرق الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة من أجل إنجاح هذه التجربة التنموية المهمة، التي تعتمد عليها جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية وجهود التطوير".

وكانت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان، قد قررت اليوم الخميس، "تمديد ساعات العمل للعدادين سيكون إلى غاية مساء يوم غد الجمعة" داعية "المواطنين ممن لم يزرهم موظفو التعداد إلى البقاء في منازلهم".



