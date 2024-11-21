الإطار التنسيقي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي قبض بحق نتنياهو ووزير حربه

2024-11-21 23:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعرحب الإطار التنسيقي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باصدار مذكرة قبض بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم ووزير حربه السابق.وذكر بيان للإطار التنسيقي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاطار التنسيقي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باصدار مذكرة قبض بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم ووزير حربه السابق بسبب ارتكابهم مجازر ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي".وأضاف: "واذ يشيد الإطار بهذه الخطوة التي تبنتها المحكمة الجنائية الدولية فاننا نضعها في اطار الانتصار للضمير الإنساني"، مشيدا "بموقف الدول التي دعمت هذا الاعلان معبرين عن استعدادهم لملاحقة المجرمين تمهيدا لتسليمهم إلى العدالة ومحاكمتهم."ودعا الاطار التنسيقي احرار العالم (دولاً وشعوباً)إلى "مساندة هذا القرار والتعبير بمختلف الطرق عن دعمهم لهكذا قرارات شجاعة ممكن ان تعيد للضمير الإنساني مكانته واعتباره انتصاراً للعدالة" .