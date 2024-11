2024-11-21 23:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الإطار التنسيقي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة قبض بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير حربه السابق ويدعو العالم إلى مساندة القرار ويصفه بالانتصار للضمير الإنساني

