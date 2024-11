2024-11-21 23:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

وزارة الداخلية تنفي اعتقال أكثر من 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات كركوك وزارة الداخلية: حققنا مع 18 ضابطاً ومنتسباً ثبتت بحقهم قضايا فساد مالي في سيطرات كركوك وقد تم توقيفهم ولا علاقة ذلك بعملية التعداد

