عاجل| قرار حكومي بتمديد ساعات العمل للعدادين لغاية هذا الموعد

2024-11-21 23:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فرق التعداد العاملة على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم العراق، باستكمال عملية التعداد يوم غد الجمعة. كما حث السوداني، المواطنين كافة على “إبداء التعاون التام مع الفرق الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة من أجل إنجاح هذه التجربة التنموية المهمة، التي تعتمد عليها جميع القطاعات …

