محافظ ذي قار: اكتمال التعداد السكاني في 22 وحدة إدارية وتمديده ليوم إضافي في الناصرية

2024-11-22 00:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي عن اكتمال عملية التعداد السكاني بنسبة 100% في 22 وحدة إدارية بمحافظة ذي قار، بينما بلغت النسبة 90% في مركز المحافظة، مما استدعى تمديد التعداد ليوم إضافي. وقال الإبراهيمي في تصريح لتلفزيون الناصرية إن التمديد جاء بناءً على توجيهات الحكومة المركزية لضمان...

