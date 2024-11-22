محافظ كركوك: التعداد سيخلق فرصة للحصول على استحقاقاتنا المالية

2024-11-22 00:05:01 - المصدر: واع

كركوك – واع – مهدي الربحاويأشاد محافظ كركوك ريبوار طه، بدور القوات الامنية وتعاون المواطنين لانجاح عملية التعداد العام للسكان، وفيما أشار إلى أن التعداد سيخلق فرصة للحصول على استحقاقات المحافظة المالية، أعرب عن شكره لرئيس الوزراء على دعمه الكبير للمحافظة.وقال طه في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، "وصلنا إلى نسبة إنجاز للتعداد السكاني 100% خلال الساعات الأخيرة "، لافتا الى أن "فرق الاحصاء التعداد السكاني وصلت إلى جميع العوائل والأسر في جميع الأفضية والنواحي".وأضاف، أن " التعداد العام تنموي وسيخلق لنا فرصة كبيرة في الحصول على استحقاقات المحافظة في الموازنات المقبلة"، معربا عن "شكره لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذي حظيت فيه كركوك والاهتمام البالغ خلال فترة التعداد".وأشاد " بالدور الكبير الذي قدمته القوات الأمنية وقيادة العمليات في تأمين الحماية اللازمة للفرق الميدانية التابعة لدائرة الاحصاء والتعداد السكاني والتي اكملت واجبها على أتم وجه "، كما شكر المواطنين على التعاون الكبير مع فرق التعداد العام للسكان وهو نجاح الجميع".