(واع) تنشر نسب إنجاز التعداد السكاني في عموم العراق

2024-11-22 00:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتنشر وكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الخميس، نسب إنجاز التعداد السكاني في عموم العراق.وأدناه النسب المسجلة لكل محافظة:- بغداد 80.48%- نينوى 98.60%- أربيل 96.31%- السليمانية 94.76%- البصرة 89.85%- بابل 94.78%- ديالى 98.10%- ذي قار 86.84%- النجف الأشرف 92.27%- كركوك 97.74%- الأنبار 95.99%- صلاح الدين 98.16%- كربلاء المقدسة 95.81%- واسط 98.68%- الديوانية 95.33%- دهوك 95.25%- ميسان 91.23%- المثنى 94.73%