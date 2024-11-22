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(واع) تنشر نسب إنجاز التعداد السكاني في عموم العراق

(واع) تنشر نسب إنجاز التعداد السكاني في عموم العراق
(واع) تنشر نسب إنجاز التعداد السكاني في عموم العراق
2024-11-22 00:05:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
تنشر وكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الخميس، نسب إنجاز التعداد السكاني في عموم العراق.
وأدناه النسب المسجلة لكل محافظة:

- بغداد 80.48%
- نينوى 98.60%
- أربيل 96.31%
- السليمانية 94.76%
- البصرة 89.85%
- بابل 94.78%
- ديالى 98.10%
- ذي قار 86.84%
- النجف الأشرف 92.27%
- كركوك 97.74%
- الأنبار 95.99%
- صلاح الدين 98.16%
- كربلاء المقدسة 95.81%
- واسط 98.68%
- الديوانية 95.33%
- دهوك 95.25%
- ميسان 91.23%
- المثنى 94.73%

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