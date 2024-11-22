الديوانية: نسبة إنجاز التعداد بلغت 91%

2024-11-22 00:05:01 - المصدر: واع

الديوانية – واع – صفات العزاويأعلن مدير احصاء القادسية محمد الزيادي، ان نسبة إنجاز التعداد بالمحافظة بلغت 91%.وقال الزيادي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "من أجل إكمال عملية التعداد العام للسكان والمساكن في محافظة الديوانية على أتم وجه طالبنا الحكومة المحلية بضرورة تمديد يوم واحد الى يوم غد الجمعة لاستكمال عملية العد وخاصة في مركز الديوانية نظرا أن الأيام الأولى من العد كانت نسبة الاستجابة منخفضة لكنها اليوم ارتفعت مما أدى إلى ضرورة المطالبة بيوم اضافي".وأضاف، أن "الحكومة المحلية قامت برفع الأمر إلى وزارة التخطيط لغرض اتخاذ اللازم بما يخص تمديد الفترة "، مؤكدا ان "نسبة الإنجاز الكلية لحد الان فقد بلغت 91%".