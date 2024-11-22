رفع حظر التجول الخاص بالتعداد السكاني في العراق

2024-11-22 00:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رفعت القوات الأمنية، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، حظر التجول الخاص بالتعداد السكاني في العراق.

وقالت شبكة مراسلي "بغداد اليوم"، إن العاصمة بغداد وجميع المحافظات العراقية شهدت رفع حالة حظر التجوال الذي فرض خلال الـ 48 ساعة الماضية لتسهيل اجراء عملية التعداد السكاني للمواطنين.

وقررت اللجنة الأمنية العليا للتعداد السكاني، أمس الخميس، رفع حظر التجول الخاص بالتعداد اليوم الساعة 12 ليلاً داخل المحافظات مع الإبقاء على الحظر بين المحافظات ليوم الجمعة لإكمال انجاز عملية التعداد السكاني.

وانطلقت اول أمس الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، حيث شمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.



