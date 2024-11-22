مجلس صلاح الدين: لم نسجل أية خروقات خلال عملية التعداد

2024-11-22 01:10:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكد مجلس محافظة صلاح الدين، عدم تسجيل أية خروقات خلال عملية التعداد العام للسكان في المحافظة.وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين علي الكريم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "يثمن جميع الجهود المبذولة لإنجاح التعداد السكاني في المحافظة"، مبينا إن "عملية التعداد لم تسجل فيها أية خروقات تذكر في محافظة صلاح الدين".وأضاف، أن "هناك تعاون كبير أبداه أبناء المحافظة مع فرق الإحصاء الجوالة التي عملت بجد طوال الفترة الماضية"، معربا عن "أمله في أن تنعكس نتائج التعداد الذي يجرى لأول مرة منذ سنوات على تحسين الوضع الخدمي في المحافظة وذلك من خلال التخطيط السليم للمشاريع المستقبلية التي يتطلع إليها أبناء صلاح الدين".