2024-11-22 01:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تنشر عراق اوبزيرفر، اليوم الخميس، نسب التعداد السكاني في عموم العراق. – بغداد 80.48% – نينوى 98.60% – أربيل 96.31% – السليمانية 94.76% – البصرة 89.85% – بابل 94.78% – ديالى 98.10% – ذي قار 86.84% – النجف الأشرف 92.27% – كركوك 97.74% – الأنبار 95.99% – صلاح الدين 98.16% – كربلاء …

