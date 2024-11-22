مانشستر سيتي يحسم مصير جوارديولا

2024-11-22 03:10:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم مانشستر سيتي، مستقبل مدربه الإسباني بيب جوارديولا، الذي أثيرت التكهنات حول مصيره بنهاية الموسم الحالي.وأعلن النادي الإنجليزي في بيان رسمي، توقيع جوارديولا على عقد جديد، يبقيه في ملعب الاتحاد لفترة جديدة.وكان من المفترض أن ينتهي عقد جوارديولا، الذي ارتبط بتدريب منتخبي إنجلترا والبرازيل، في الصيف القادم، لكن السيتي أقنعه بالبقاء لعامين آخرين.وأوضح بيان مانشستر سيتي أن عقد جوارديولا الجديد سيمتد حتى يونيو/حزيران 2027، مما يعني توقيعه لمدة موسمين فقط.ونشر السيتي، مقطع فيديو يظهر خلاله جوارديولا قائلا "لن أرحل، يمكنني التأكيد على ذلك"، معلقا عليه بعبارة "الرحلة مستمرة".وتولى جوارديولا، منصب المدير الفني للفريق السماوي في صيف 2016، ليقوده خلال السنوات الماضية، لحصد 18 لقبا.وحقق السيتي في عهد جوارديولا 6 ألقاب للبريميرليج، فضلا عن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي.