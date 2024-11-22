الخليفي يحسم مصير لويس إنريكي

2024-11-22 09:45:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأمّن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بقاء الإسباني لويس إنريكي مدرب "بي إس جي"، داخل ملعب حديقة الأمراء لفترة طويلة.وخلال تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، تحدث الخليفي عن مستقبل إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس، خصوصاً مع ظهور أنباء تتعلق بقرب رحيلهما عن النادي.وعن ذلك قال الخليفي: "لن نقوم بأي تغيير، هذا ما قلته من قبل.. لدينا ثقة بالغة في مدربنا، الذي يقوم بعمل رائع رفقة كامبوس".وبسؤاله عما إذا هناك إمكانية لتجديد عقديهما، أجاب: "لدي ثقة في ذلك".وكان إنريكي قد مدد عقده بالفعل مع النادي الباريسي حتى صيف 2027، فيما تجري المفاوضات مع كامبوس بشأن الأمر ذاته.وتولى إنريكي منصب المدير الفني لبطل فرنسا في صيف 2023، ليقوده للتتويج بـ3 ألقاب محلية حتى الآن.المصدر: كورة